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Выборы

13:33 27.12.2018

Тимошенко, Порошенко и Ляшко - лидеры по досрочной агитационной кампании на выборах президента

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Тимошенко, Порошенко и Ляшко - лидеры по досрочной агитационной кампании на выборах президента

У лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующего президента Украины Петра Порошенко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко - наиболее интенсивная и длительная досрочная агитационная кампания на предстоящих выборах президента Украины, которые запланированы на 31 марта 2019 года, отмечают в гражданской сети "Опора".

"Они лидируют в различных сегментах политической рекламы и в части персональной публичной активности в регионах", - говорится в отчете "Опоры" по результатам мониторинга досрочной агитационной кампании выборов президента.

В "Опоре" констатируют, что не менее 20 потенциальных кандидатов в президенты по состоянию на конец декабря 2018 года развернули масштабные агитационные кампании, а большинство из них проводят такую агитацию уже более трех последних месяцев.

"Доминирующей формой досрочной агитации является распространение политической рекламы на внешних носителях. В различных регионах Украины зафиксированы билборды 20 потенциальных кандидатов в президенты, а досрочная агитация двух из них – Юлии Тимошенко и Петра Порошенко – размещена во всех без исключения регионах", - указывают в "Опоре".

Наблюдатели отмечают, что существенно выросло количество политической рекламы, которая размещается в печатных региональных СМИ, причем основной тенденцией декабря в использовании такой агитации является появление регулярных случаев "черного пиара", направленного против потенциальных кандидатов в президенты.

В "Опоре" также подчеркивают, что за последние месяцы существенно увеличилось количество визитов потенциальных кандидатов на пост главы государства в регионы Украины. Больше всего регионов страны посетили П.Порошенко и О.Ляшко.

"Остается нерешенной проблема участия должностных лиц и госслужащих различных уровней в досрочных агитационных активностях потенциальных кандидатов. Это касается не только их участия в мероприятиях официальных лиц, в частности, в рамках визита президента Украины Петра Порошенко, но и в публичных мероприятиях политических деятелей, которые не занимают официальных должностей, в частности в рамках визитов в регионы лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка", - говорится в отчете "Опоры".

Теги: #ляшко #тимошенко #порошенко
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