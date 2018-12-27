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09:46 27.12.2018

Садовый рассказал, откуда "Самопомич" берет деньги на билборды и другую политическую деятельность

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Садовый рассказал, откуда "Самопомич" берет деньги на билборды и другую политическую деятельность

Лидер "Самопомичи" Андрей Садовый рассказал, что деньги на все его билборды предоставляет его политпартия, которые поступают от благотворителей и бизнеса.

Зато от государства, убеждает политик, они не взяли ни копейки.

"Они финансируются в том числе и по вкладам, которые поступают от благотворителей, от малого и среднего бизнеса. Чтобы вы понимали, тех билбордов не так уж много. Например, в Харькове у нас практически их нет, в Виннице - очень большие проблемы, в других городах также", - сказал А.Садовый в эфире Zaxid.Net TV в среду.

В частности, мэр Львова отметил, что его билборды, которые висят по всей Украине, не является нарушением закона, поскольку это билборды партии, "которые дают определенные месседжи и сегодня четко идентифицированными с выборами". По его словам, деньги на это собственно и дает партия.

"О избирательной кампании, которая начнется с января 2019 года, тогда уже будут совсем другие месседжи и совсем другая процедура", - отметил политик.

Однако А.Садовый не назвал сумму, которая расходуется на билборды, объяснив это тем, что "еще не видел отчета".

"Отчет будет публичным. Каждая гривна, которая идет через партийные средства - известная и публичная. Потому что партия "Самопомич" имеет государственное финансирование, но на эти билборды деньги от государства мы не берем. Государственные деньги идут на оплату офисов, на оплату заработной платы работников, которые в этих офисах находятся, на оплату печатной продукции. В целом это немалые средства, но они не покрывают полностью всех расходов", - добавил он.

Теги: #реклама #самопомич #садовый #деньги
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