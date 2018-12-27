Садовый рассказал, как через систему Prozorro Львов пополняет городской бюджет

Лидер "Самопомичи" и действующий мэр Львова рассказал, как с помощью системы Prozorro пополняется городской бюджет и на что эти деньги расходуются.

"В начале декабря во Львове через систему Prozorro власть привлекла в бюджет города 34 млн грн. на продаже помещения 70 кв м., тоесть более 16 тыс. долларов за метр. Зато областные власти неподалеку продали без аукциона подобное помещение по цене в 10 раз дешевле. Есть еще у вас вопрос, почему Украина такая бедная?", - отметил А.Садовый.