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14:40 26.12.2018

Порошенко лидирует в президентском антирейтинге - опрос "Рейтинг"

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Порошенко лидирует в президентском антирейтинге - опрос "Рейтинг"

Лидером президентского антирейтинга является действующий президент Украины Петр Порошенко - 50,3% респондентов ни в коем случае не проголосовали бы за него, сообщил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"За него не проголосовали бы ни в коем случае 50,3% респондентов, которые намерены голосовать на выборах. В этом показателе действующий глава государства занимает первую строчку во всех регионах, кроме Львовщины, где лидером антирейтинга является сопредседатель "Оппозиционного платформы - За життя" Юрий Бойко", - рассказал А.Антипович, комментируя результаты опроса "Спецпроекта "Портреты регионов": итоги, сводные данные, сравнительный анализ между областями".

Кроме этого, А.Антипович отметил, что от 20 до 26% украинцев ни в коем случае не проголосовали бы за Ю.Бойко, А.Яценюка, О.Ляшко и Ю.Тимошенко.

Опрос был проведен в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря 2018 среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях страны и в Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 40 тыс. Респондентов (по 1,6 тыс. Респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Теги: #рейтинг #опросы2019 #украина #выборы #антирейтинг
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