Рейтинг: Тимошенко является лидером президентского рейтинга во всех областях Украины

Лидером президентского рейтинга в Украине является глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 20,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют сводные данные опросов, проведенных в областях страны и Киеве социологической группой "Рейтинг".

Опросы были проведены в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди граждан Украины старше 18 лет во всех областях страны и Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым). Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 40тыс. респондентов (по 1,6 тыс. респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

"Ю.Тимошенко лидирует практически во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской, где первую позицию занимает Ю.Бойко. На Львовщине она разделяет лидерские позиции с П.Порошенко и А.Гриценко, в Ивано-Франковской - с А.Шевченко, на Николаевщине - с В.Зеленским", - рассказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду.

За шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 13,4% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 11,1%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 9,6%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,8%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко - 6,6%, за музыканта Святослава Вакарчука – 4,6%, за нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 4,5%, за внефракционного народного депутата Александра Шевченко – 4,2%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти треть опрошенных или еще не определились с выбором кандидата, или не намерены голосовать на выборах.