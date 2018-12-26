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14:11 26.12.2018

Зеленский рассказал, как нужно договариваться, чтобы закончить войну на Донбассе

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Зеленский рассказал, как нужно договариваться, чтобы закончить войну на Донбассе

Конфликт на востоке Украины нужно решать не путем войны, а путем переговоров с Кремлем, считает шоумен Владимир Зеленский.

"Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной – я вообще против, потому что я такой человек. Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя… Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Это первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну", - сказал артист в интервью Дмитрию Гордону, которое обнародовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона" во вторник вечером.

На вопрос, как бы он договаривался с президентом РФ Владимиром Путиным, В.Зеленский ответил:

"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты – мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский #слуга_народа
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