Бессмертный о военном положении: Это могло быть движение вперед, а получилось топтание на месте

Последний месяц показал, что у политического и военного руководства государства абсолютно отсутствует современное понимание правового режима военного положения, заявил украинский политик Роман Безсмертный.

"По сути, произошла имитация военного положения. За этот 30-дневный срок, к сожалению, стало понятно: в случае прямого вторжения государство не готово к обороне суверенитета, территориальной целостности, стратегических объектов и коммуникаций", - написал политик в Фейсбук, комментируя окончания срока военного положения.

По его словам, трагедия для страны, когда после пятилетнего испытания войной ее руководители так и не научились, что и как надо делать в случае серьезной угрозы.

Р.Бессмертный убежден, что этот месяц можно было использовать гораздо эффективнее. В частности организовать определенное тестирование оборонных, военных и военных возможностей, обучения и тренировки для гражданских органов. Оценить мобилизационные возможности, осуществить кадровые назначения, задействовать все необходимые механизмы, посмотреть, как они работают для обороны от врага, защиты людей и их минимальных потребностей. При необходимости внести изменения в законодательство и уставы ВСУ.

"А так ни тестирования, ни обучение, ни выводов. Даже с точки зрения понимания ситуации ничего не было сделано", - отметил он.

По мнению политика, первый в истории независимой Украины военное положение показало: необходимо кардинально менять конституционную и правовою границу правового режима военного положения, менять механизм принятия решений. Вносить коррективы в систему организации, управления и реализации безопасности и обороны. Кардинально пересмотреть ситуацию в военно-промышленном комплексе, модернизировать систему управления Вооруженными силами. Наконец отойти от принципов советской оборонной машины. Ведь именно из-за них, пишет Р.Безсмертний, на Донбассе в XXI веке ведется окопная война периода Второй мировой. Солдат и офицер остаются винтиком, а не главным и самым ценным фактором в войне.

"Военное положение должно было стать движением вперед в системе обороны и безопасности Украины. По факту же стало лишь топтанием на месте и тратой драгоценного времени", - резюмировал политик.