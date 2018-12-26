Ляшко: Нынешний закон о "евробляхах" - это грабеж украинцев

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко предлагает взимать лишь 500 долларов налога с водителей на "евробляхах", которые уже ввезли автомобили на территорию Украины.

Соответствующий законопроект политик хочет зарегистрировать в парламенте в ближайшее время. Ведь нынешний закон об автомобилях с иностранной регистрацией - это грабеж украинцев.

"На границе со Словакией и Польшей стоят тысячи брошенных "евроблях". Украинцы выезжают и из-за высоких налогов оставляют свои машины, за которые заплатили заработанные деньги. Человек бросил ту машину, а завтра ей не на чем ребенка отвезти в больницу или кусок хлеба заработать на семью. Этими налогами власть может сломать жизнь человеку", - сказал О.Ляшко в эфире телеканала "NewsOne" в понедельник.

Политик убежден, государству будет выгоднее снизить налоги с водителей на еврономерах, чем требовать их уплаты по нынешнему закону.

"Власть хочет за счет людей на "евробляхах" пополнить госбюджет вместо того, чтобы восстанавливать экономику. Считает, что получит от них 18 миллиардов гривен налогов. Но люди просто бросят те машины и никакого пополнения бюджета не будет. Поэтому я изменю этот закон. Каждый, у кого эсть "евробляха" - заплатит всего 500 долларов и забудет о любых налогах. Пусть люди ездят и зарабатывают!", - подытожил О.Ляшко.