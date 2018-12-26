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09:48 26.12.2018

Президент должен возглавлять исполнительную власть - Гриценко

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Президент должен возглавлять исполнительную власть - Гриценко

В существующую Конституцию надо постепенно внести несколько изменений, которые приведут к большей ответственности президента и парламента, считает лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Убрать двуглавость исполнительной власти. Я отстаиваю подход, что президент должен возглавлять исполнительную власть. Когда ты не просто обещаешь на выборах, а возглавляешь правительство и делаешь. Конечно, у президента надо забрать часть полномочий по силовикам и перевести их на парламент, чтобы был баланс", - рассказал А.Гриценко в эфире канала "Наш", сообщает пресс-служба политика.

Политик добавил, что также в Основной закон необходимо внести четкую конституционную норму, которая будет предусматривать, что парламент принимает законы прямого действия.

"Без отдельных, определенных законом, случаев тысяч подзаконных актов, постановлений, распоряжений. Чтобы наш закон был в 300-400 страниц, подробно расписан, чтобы ни одно правительство, налоговая, глава администрации его не исказили. Тогда будет меньше оснований для коррупции", - подчеркнул А.Гриценко.

Он отметил, что в рамках любой конституционной системы, если следовать закону и не нарушать его, можно построить сильное государство.

"Конституция меняется не быстро. Нужно время, мы это время терять не можем, поэтому новая команда начнет работать на основе существующей Конституции, предлагая изменения", - подытожил А.Гриценко.

Теги: #украина #конституция #гриценко
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