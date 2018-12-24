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Выборы

11:33 24.12.2018

Кандидаты от БПП победили в 52 из 78 ОТГ по всей Украине, заявляют в партии

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В Украине на выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые состоялись 23 декабря, кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"" одержали победу в 52 громадах из 78, сообщает партия БПП.

"Всего победу получают 52 кандидата от партии "БПП "Солидарность". Среди наших победителей 30 кандидатов – выдвинуты партией и самовыдвиженцы-члены партии, 21 – самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партии", - сообщает пресс-служба партии в понедельник.

По информации БПП, их кандидаты возглавят больше всего громад в Черкасской области – 20, а также в Волынской области – 8, Львовской области – 3. В Киевской области БПП получила 100-процентный результат: 4 из 4 громад возглавят кандидаты от БПП.

"Результаты других политических сил: ВО "Батькивщина" – 5 ОТГ, Аграрная партия – 2, "УКРОП" – 2, ВО "Свобода" – 1, "Самопомич" – 1, "Народная партия" – 1 ОТГ", - сообщили в БПП.

Также в партии отмечают, что по предварительным данным подсчета 75% голосов, БПП получила 370 мандатов депутатов ОТГ.

"Другие партии ВО "Батькивщина" – 322, Аграрная партия – 83, Радикальная партия – 43, "УКРОП" – 68, "Народный фронт" – 27 депутата – самовыдвиженцы – 191"", - сообщают в БПП.

Как отмечается, всего на местных выборах были избраны 782 главы ОТГ. Председатели БПП возглавили 389 громады (или 49,7%).

"Реформа децентрализации перешла свой Рубикон. Все больше украинцев становятся активными сторонниками децентрализации. Все больше новых историй успеха. Все больше настоящих лидеров громад, которым доверяют люди. Если два года назад объединены громады начали ремонтировать сады, дороги, ФАПы, то теперь они открывают новые производства, создают новые рабочие места, привлекают инвестиции от международных партнеров. В громадах строят солнечные электростанции, закладывают фруктовые сады, открывают перерабатывающие цеха, пекарни, экопарки и другие масштабные проекты", - заявил народный депутат из фракции БПП Сергей Березенко.

Первые местные выборы состоялись в воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных громадах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских) в 13 областях Украины.

Теги: #отг #бпп #выборы
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