На выборах в 40% ОТГ побеждают кандидаты от БПП

Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" побеждает с 40% результатом на выборах в Объединенных территориальных громадах, прошедших 23 декабря в 78 ОТГ в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба БПП

"Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность " побеждает на выборах в ОТГ, прошедших 23 декабря в 78 ОТГ в 13 областях Украины. По данным экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40% кандидатов на должности председателей ОТГ, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" – говорится в сообщении.

По словам представителей БПП "наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях".

По словам руководителя Секретариата партии "БПП "Солидарность", народного депутата Украины Максима Саврасова "партия "БПП "Солидарность" побеждает на выборах в ОТГ, начиная с первой кампании на каждых выборах в громадах".

По мнению М. Саврасова это связано с реформой децентрализации активно поддерживаемой представителями БПП.