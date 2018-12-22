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13:09 22.12.2018

Ляшко обеспечил Запорожье линейным ускорителем для лечения онкобольных

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Ляшко обеспечил Запорожье линейным ускорителем для лечения онкобольных

При содействии лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко в Запорожье появился линейный ускоритель для лечения онкозаболеваний, сообщается на сайте РПЛ в субботу.

"Никто не верил, но мы это сделали. Оборудование закуплено. Проект изготавливается и бункер будет построен. То есть, когда мы за что-то беремся, мы всегда доводим это до конца. В следующем году мы реализуем этот проект и в Запорожье будут лечить онкобольных на уровне Германии или Швейцарии, поскольку это оборудование абсолютно европейского уровня оказания помощи", - подчеркнул О.Ляшко.

Лидер РПЛ добавил, что такое современное оборудование должно быть во всех областных центрах Украины, чтобы значительно снизить людям расходы на лечение рака.

"В этом году мы запустили линейный ускоритель в Чернигове. В следующем году - в Запорожье. В планах - реализация таких проектов в Мариуполе и Одессе. Украинцы не должны тратить сотни тысяч долларов в Белоруссии или Израиле, чтобы полечиться. Они должны получать помощь в Украине благодаря современному оборудованию", - заявил политик.

Теги: #ляшко #рпл #олег_ляшко
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