Наливайченко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

В следующем году украинские дипломаты должны выйти на новое международное соглашение с деоккупации временно оккупированных территорий Украины, сказал лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, поздравляя дипломатов с профессиональным праздником.

"Посольства, консульства, соглашения, договоры - это тот потенциал, тот вклад, который украинская дипломатия сделала за все годы восстановления независимости нашего государства. Далее, коллеги, я знаю, что мы будем с вами делать в следующем году и мы обязательно сделаем - мы выйдем на новое действенное международное соглашение по деоккупации временно оккупированных территорий нашей страны. Искренне поздравляю вас, дорогие коллеги, с профессиональным праздником - праздником украинской дипломатии", - заявил В.Наливайченко в своем видео обращении, обнародованном на YouTube-канале политика.