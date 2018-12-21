Коломойский: Зеленский – не мой проект, он сам все задумал еще три года назад

Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил, что шоумен Владимир Зеленский не является его проектом на президентских выборах в следующем году.

"Зеленский – не проект Коломойского. Зеленский – это проект Зеленского. Лично. И если мне кто-то расскажет, что кто-то за ним стоит – ничего подобного. Человек сам все задумал, сам реализовывает, еще и никому ничего не говорил, держал все в секрете", - сказал И.Коломойский в интервью Дмитрию Гордону, которое опубликовали в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

По его словам, решение пойти на выборы президента Украины у В.Зеленского появилось в 2015 году, после выхода первого сезона сериала "Слуга народа".

"Он сам все придумал. Вот эта вся история с фильмом… Сейчас же выясняется, что он уже тогда задумал. Выдержал три года. От первого "Слуги народа", - рассказал бизнесмен.

На вопрос о том, будет ли он финансировать шоумена, И.Коломойский ответил, что у него даже нету такой возможности.

"У меня нет возможности финансировать. Я ограничен судом до апреля. С точки зрения симпатизировать, поддерживать, давать ему какие-то возможности … жизнь положить я не готов… а так, пожалуйста. Любая поддержка советами, болельщиками, фанами – я как самый лучший болельщик. Но я точно так же болею за Тимошенко", - подытожил экс-глава Днепропетровской ОГА.