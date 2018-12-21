Бойко: Первоочередные задачи на 2019 - пересмотр бюджета, увеличение социальных выплат и снижения тарифов на газ

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко считает, что в этом году народные депутаты в парламенте ничего не сделали для преодоления бедности в Украине.

"Мне стыдно, что народные депутаты ничего не сделали для преодоления бедности в стране. Я не могу сказать, что это наша вина, мы наоборот пытались провести законопроекты, которые позволяют увеличить социальные выплаты, поддержать людей. Но остатки так называемой правящей коалиции блокировали все законодательные инициативы и занимались только политическими декларациями. То, что за этот год украинский народ стал еще беднее - это позор для этого парламента. А принятие антисоциального госбюджета-2019, который еще больше обострил вопрос бедности - это вообще позор", - заявил Ю.Бойко комментируя журналистам итоги работы Верховной Рады в 2018 году, сообщает пресс-служба" Оппозиционной платформы - За життя".

В то же время политик одобрил решение парламентариев поддержать законопроект, который продливает земельный мораторий до 2020 года.

"Мы настаивали на этом, ведь общество не готово к открытию рынка. Люди хорошо понимают, что существует угроза, что придут крупные агрохолдинги и просто за бесценок скупят землю. Этого допустить было нельзя. Мы поддержали этот законопроект", - отметил оппозиционный политик.

Ю.Бойко также подчеркнул, что следующий год нужно начать с пересмотра бюджета.

"Первое, что нужно сделать - это увеличить социальные выплаты, уменьшив расходы на силовиков. Принять законопроект №9403, который предусматривает, что цена на газ не должна превышать 4 820 грн за тысячу кубометров. Эта цена рассчитана с учетом себестоимости газа собственной добычи и стоимости импортируемого газа. Это принципиальный законопроект для нас. Мы будем настаивать на его принятии. Даже если он будет блокироваться, после смены власти мы его обязательно примем", - подчеркнул политик.