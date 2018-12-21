Выборы2019

Выборы

14:06 21.12.2018

Бойко: Первоочередные задачи на 2019 - пересмотр бюджета, увеличение социальных выплат и снижения тарифов на газ

2 мин читать
Бойко: Первоочередные задачи на 2019 - пересмотр бюджета, увеличение социальных выплат и снижения тарифов на газ

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко считает, что в этом году народные депутаты в парламенте ничего не сделали для преодоления бедности в Украине.

"Мне стыдно, что народные депутаты ничего не сделали для преодоления бедности в стране. Я не могу сказать, что это наша вина, мы наоборот пытались провести законопроекты, которые позволяют увеличить социальные выплаты, поддержать людей. Но остатки так называемой правящей коалиции блокировали все законодательные инициативы и занимались только политическими декларациями. То, что за этот год украинский народ стал еще беднее - это позор для этого парламента. А принятие антисоциального госбюджета-2019, который еще больше обострил вопрос бедности - это вообще позор", - заявил Ю.Бойко комментируя журналистам итоги работы Верховной Рады в 2018 году, сообщает пресс-служба" Оппозиционной платформы - За життя".

В то же время политик одобрил решение парламентариев поддержать законопроект, который продливает земельный мораторий до 2020 года.

"Мы настаивали на этом, ведь общество не готово к открытию рынка. Люди хорошо понимают, что существует угроза, что придут крупные агрохолдинги и просто за бесценок скупят землю. Этого допустить было нельзя. Мы поддержали этот законопроект", - отметил оппозиционный политик.

Ю.Бойко также подчеркнул, что следующий год нужно начать с пересмотра бюджета.

"Первое, что нужно сделать - это увеличить социальные выплаты, уменьшив расходы на силовиков. Принять законопроект №9403, который предусматривает, что цена на газ не должна превышать 4 820 грн за тысячу кубометров. Эта цена рассчитана с учетом себестоимости газа собственной добычи и стоимости импортируемого газа. Это принципиальный законопроект для нас. Мы будем настаивать на его принятии. Даже если он будет блокироваться, после смены власти мы его обязательно примем", - подчеркнул политик.

Теги: #бойко #парламент
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко: Решение парламента о церкви – это прямой путь к религиозному конфликту

Шуфрич о драке в Раде: Бесовские силы, к которым призывал Парубий, вселились сегодня в отдельных депутатов

"Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и БПП лидируют в рейтингах – "Социопрогноз"

Вилкул: Хорошая новость в том, что большинства депутатов, которые голосовали за античеловеческие законы, в новом составе Рады не будет

Бойко: Команда "Оппозиционной платформы - За життя" добилась возвращения льгот ветеранам Великой Отечественной войны

Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Запорожской области – соцопрос

Бойко: Кредит МВФ – это не подарок, а результат провальной политики правительства

Бойко зарегистрировал законопроект, который уменьшит стоимость газа до 4 823 гривен за тысячу кубов

Бойко: Снижение тарифов на газ остается для нас первоочередным вопросом

Бойко: Только объединив все оппозиционные силы можно победить нынешний режим

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы от "Оппоблока" намерены обратиться в КС и Генпрокуратуру из-за нарушений при принятии Радой закона о переименовании УПЦ (МП)

И.Кива: Продление моратория на продажу земли – очередной предвыборный обман

Коломойский о Ляшко: Способный, но со своим "потолком"

Более половины украинцев считают, что не несут личной ответственности за избранного президента страны – опрос

Коломойский о Тимошенко: Мое отношение к ней в 2009 году и сейчас – два разных отношения

Ни одного олигарха в стране не будет - Гриценко

Гриценко: Чиновники должны жить не в космосе, а в реальности

Половина украинцев не видит политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной – опрос

Насиров: Больше шансов победить во втором туре президентских выборов у Порошенко

"Народный фронт" на съезде 2 февраля определится с кандидатом в президенты Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА