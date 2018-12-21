Насиров: Больше шансов победить во втором туре президентских выборов у Порошенко

Восстановленный судом в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров считает, что больше шансов победить во втором туре президентских выборов имеет действующий президент Украины Петр Порошенко.

"Если во второй тур выйдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко…то субъективно больше шансов победить у Порошенко", - сказал Р.Насиров в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина".