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10:32 21.12.2018

Безсмертный выступает за введение цивилизованного оборота земли

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Безсмертный выступает за введение цивилизованного оборота земли

Либо в Украине будет цивилизованный оборот земли, либо государства не будет вообще, считает политик, дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный.

"Верховная Рада семнадцатый раз подряд продлила мораторий на продажу земли. Эта тема - одна из тех, которые больше всего болят украинцам. За последние полгода я объездил всю Украину - об отношении к рынку земли спрашивают в каждом регионе. По моему убеждению, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения надо отменить и ввести цивилизованный оборот земли", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

По словам политика, с каждым годом усиливается теневой нелегальный оборот земли в Украине. Село уничтожается, земли через краткосрочное использование истощаются, в аграрном секторе строится исключительно латифундистская модель экономики, отмечает Р.Безсмертный.

"Для введения цивилизованного оборота земли необходимо прежде всего принять и усовершенствовать все законодательство, которое предусмотрено Земельным кодексом. А также еще ряд законов, о которых там не идется, но без которых рынок не заработает", - считает он.

Так, экс-премьер-министр предложил шаги выхода государства на цивилизованный оборот земли.

"Первое предложение - это принятие закона об ассоциациях фермеров. Функция ассоциаций - контроль на рынке: кто, с какой целью покупает землю, что на ней выращивает, каких технологий придерживается и так далее. Второе предложение - принять закон об ипотечном банке, который бы занимался кредитованием сельскохозяйственных производителей под залог земли. Третье предложение - подготовить кадры. В Украине сейчас не существует специалистов, которые могут профессионально работать в условиях оборота земель", - отметил Р.Безсмертный.

Кроме того, политик считает, что также надо принять закон о рынке земли, предусмотреть защиту от рейдерских захватов, закончить инвентаризацию земель и исправить данные в Земельном кадастре.

"Если делом заняться серьезно и комплексно - убежден, что уже через три года можем выйти на цивилизованный оборот земли", - подытожил дипломат.

Теги: #роман_безсмертный #безсмертный
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