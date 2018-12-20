Ляшко: Власть хочет забрать землю у крестьян, как это сделал Ленин в 1917 году

Под давлением лидера "Радикальной партии" парламент принял законопроект о продлении земельного моратория до 2020 года.

Во время выступления с трибуны парламента политик подчеркнул, что рынок земли, который хочет ввести власть - это огромный обман украинцев.

"В 1917 году Ленин под лозунгами "Землю - крестьянам!" забрал землю у украинских крестьян. И сегодня нынешняя власть пытается сделать то же самое - лишить богатства украинцев. Вместо государственной поддержки, дешевых кредитов, оборотных средств, дотаций, нормальной цены на молоко, рабочих мест и социальной сферы в селе власть предлагает рынок земли. Это огромный обман, ибо у людей нет денег купить землю. Если бы власть не была так безнадежно далека от народа, она бы об этом знала. землю скупят олигархи-латифундисты, а украинские крестьяне останутся рабами", - заявил О.Ляшко.

Нардеп предложил навечно снять вопрос продажи земли - закрепить в Конституции, что основой аграрного устройства страны являются фермерские хозяйства. Кроме того, О.Ляшко требует радикально изменить политику государства по отношению к селу.

"Сегодня в селах закрывают школы, ФАПы, почты, вырезают последних коров, вывозят зерно, еще и землю хотят продать. А потом удивляются, почему люди из сел уезжают. Не землю продавать надо, а готовую продукцию, восстанавливать животноводство и агропереработку. Тогда никаких кредитов МВФ не понадобится, а украинцы будут купаться, как вареники в масле, еще и иметь свою землю для будущих поколений", - подытожил народный депутат.