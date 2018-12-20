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13:29 20.12.2018

Богомолец призвала всех кандидатов в Президенты пройти детектор лжи

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Богомолец призвала всех кандидатов в Президенты пройти детектор лжи

Народный депутат Ольга Богомолец призвала всех кандидатов в Президенты Украины пройти детектор лжи и ответить на ряд вопросов, в частности, о коррупции и ложных высказываниях.

"Нашу страну должны строить высоконравственные специалисты со стратегическим мышлением. Я приглашаю в прямом эфире всех кандидатов в Президенты, которые готовы брать ответственность, чтобы они не на Конституцию, а не детектор лжи положили руки и дали ответ на вопрос. Принимали взятки ли врали людям? Готовы служить Украине? Я готова прийти сюда и вместе со всеми другими кандидатами пройти это тестирование", - заявила она во время ток-шоу "Украинский формат" на телеканале "NewsОne".

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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