Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге – "Социопрогноз"

Если бы президентские выборы состоялись в эти выходные то лидирующие позиции одержали бы глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко - их готовы поддержать 24,5% и 13,1% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" в период с 7 по 18 декабря 2018 года.

Далее в рейтинге идет действующий президент Петр Порошенко. За него готовы отдать свои голоса 13,1% украинцев, за Анатолия Гриценко – 12,7%, Олега Ляшко – 10,8, Андрея Садового – 6,4%, Александра Шевченко – 4,3 и Евгения Мураева – 3,4%.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 2022 респондента. Опрос был проведен в 24-х областях Украины и в г.Киеве. Погрешность составляет не более 2,24%.