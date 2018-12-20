Выборы2019

Выборы

12:50 20.12.2018

Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге – "Социопрогноз"

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Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге – "Социопрогноз"

 

Если бы президентские выборы состоялись в эти выходные то лидирующие позиции одержали бы глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко - их готовы поддержать 24,5% и 13,1% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" в период с 7 по 18 декабря 2018 года.

Далее в рейтинге идет действующий президент Петр Порошенко. За него готовы отдать свои голоса 13,1% украинцев, за Анатолия Гриценко – 12,7%, Олега Ляшко – 10,8, Андрея Садового – 6,4%, Александра Шевченко – 4,3 и Евгения Мураева – 3,4%.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 2022 респондента. Опрос был проведен в 24-х областях Украины и в г.Киеве. Погрешность составляет не более 2,24%.

Теги: #кандидаты #выборы #опросы2019
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