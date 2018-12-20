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09:55 20.12.2018

Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента - указ

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Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента - указ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника президента.

"Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе (№433/2018) главы государства от 19 декабря.

Как сообщалось, фракция "Блока Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде разочарована решением народного депутата из этой же фракции О.Богомолец баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Теги: #ольга_богомолец #порошенко #богомолец
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