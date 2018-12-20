Наливайченко о прибытии британского корабля в Одессу: Объединенное Королевство показывает пример другим членам НАТО, как поддержать Украину

Британцы показывают пример другим странам-членам НАТО, как поддержать Украину, заявил лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, комментируя прибытие в Одесский морпорт разведывательного корабля Королевского флота Великобритании.

"На прошлой неделе убеждал британских партнеров в Лондоне, что время действовать вместе, противодействовать агрессору. Натовские корабли вместе с украинскими могут сопровождать коммерческие морские рейсы из иностранных в наши порты, вплоть до Азовского моря", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

По словам В.Наливайченко, Министерствам обороны Украины и Великобритании время призвать союзников создать совместные морские силы безопасности в Черном и Азовском морях.

"Действовать сейчас для защиты свободного судоходства - в наших национальных интересах!", - подчеркнул политик.