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Выборы

18:30 19.12.2018

Вилкул: Хорошая новость в том, что большинства депутатов, которые голосовали за античеловеческие законы, в новом составе Рады не будет

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Вилкул: Хорошая новость в том, что большинства депутатов, которые голосовали за античеловеческие законы, в новом составе Рады не будет

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул с трибуны парламента потребовал отменить решение Кабмина о повышении тарифов на газ и принять законопроекты "Оппозиционного блока" о снижении тарифов и о моратории на продажу сельхоз земли.

"Итоги этой "работы" (парламента – ИФ) испытывает на себе каждый человек, когда видит цены в магазинах и аптеках, когда ищет деньги, чтобы заплатить коммуналку", - сказал А.Вилкул.

От имени людей оппозиционер задал руководству страны вопросы, которые беспокоят большинство украинцев: "Почему руководство страны вместо того, чтобы восстановить мир, зарабатывает на войне? Неужели у народных депутатов и членов правительства нет престарелых родителей и родственников, что они в 10 раз подняли тарифы на газ, повышают коммуналку? Кто воспитал тех, кто лишил льгот чернобыльцев и афганцев и заставляет миллионы украинцев выживать на мизерные пенсии и зарплаты?".

Народный депутат подчеркнул: "Хорошая новость в том, что этому составу Верховной Рады осталось работать недолго. И в следующем году народ поставит свою оценку ей на выборах. Большинства из тех, кто сегодня присутствует в зале, в следующем созыве не будет".

Теги: #вилкул #парламент
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