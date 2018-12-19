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17:06 19.12.2018

Социалисты установили виселицу для чиновников-коррупционеров возле центрального офиса партии

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Социалисты установили виселицу для чиновников-коррупционеров возле центрального офиса партии

Возле центрального офиса СПУ появилась виселица, которая является символом неизбежности наказания для чиновников-коррупционеров, сообщает пресс-служба СПУ.

"Петля – это символ того, что ждет коррупционеров уже в следующем году, когда мы придем к власти. Смертная казнь, независимо от чина. Чиновники дают клятву на верность украинскому народу, и мы научим их нести ответственность", – заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива в ходе пресс-акции.

Политик подчеркнул, что коррупция сегодня поглотила всю страну.

"Крадут на всех уровнях власти – от президента до мелкого чиновника районной администрации, прикрываясь имитацией борьбы с коррупцией. НАЗК, НАБУ, скольких они посадили? - Пару мелких "рыбешек", чтобы дать их руководству возможность продолжают безнаказанно грабить народ, вырезать государство", – подчеркнул И.Кива.

По его словам, именно сейчас настал решающий момент, когда необходимо остановить беспредел в стране и начать нужно с коррупционеров.

"Грабительские необоснованно завышенные тарифы, мизерные пенсии и жалкие зарплаты, спекуляция на ценах, неподъемные налоги… Пора прекратить этот спектакль. Я готов стать "скальпелем", который вырежет эту опухоль. Начинать нужно с коррупционеров. Тогда будет порядок, тогда заработает закон, судебная система. Тогда мы сможем возродить страну. Людям – достаток, чиновникам-коррупционерам – петля!", – подытожил глава СПУ.

Теги: #кива #спу #илья_кива
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