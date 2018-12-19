Выборы2019

Выборы

15:26 19.12.2018

Стало известно, за кого проголосовали б украинцы, если бы в выборах-2019 участвовали только артисты

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Стало известно, за кого проголосовали б украинцы, если бы в выборах-2019 участвовали только артисты

Если бы в грядущих выборах участвовали только артисты, то граждане поддержали бы Владимира Зеленского (20,7%) и Святослава Вакарчука (11%).

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко и Центром "Социальный мониторинг".

За Олега Винника, как кандидата в президенты Украины, готовы были бы проголосовать только 1,8% граждан, почти столько же за Ольгу Полякову (1,7%). За Олега Скрипку и Верку Сердючку проголосовали бы по 1,1% избирателей, а за Павла Зиброва – 0,9%. Еще 0,3% готовы поддержать Иво Бобула.

Опрос был проведен 1-10 декабря методом личного интервью. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу населенного пункта и региону. Всего было опрошено 2 198 респондентов.

Теги: #кандидаты #украина #артисты #выборы
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