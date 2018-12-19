Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Закарпатской области - опрос

В Закарпатской области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 20,3% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 13 декабря 2018 года.

За Петра Порошенко - 14,7%, Юрия Бойко - 9,5%, Анатолия Гриценко - 8,5%, Олега Ляшко - 8,3%, Вадима Рабиновича - 6,5%, Владимира Зеленского - 6,0%, Андрея Садового - 5,6%, Святослава Вакарчука - 4,8%, Александра Шевченко - 4,2%.

Рейтинг других кандидатов - не более 3%. Четверть опрошенных не хотят принимать участия в голосовании, каждый десятый житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 21,2% тех, кто определился и примет участие в выборах. За БПП "Солидарность" готовы отдать свои голоса 15,1%, за "Радикальную партию" - 12,9%, "Гражданскую позицию" - 9,6%, "Оппозиционный блок" - 9,1%, "Самопомич" и "УКРОП" - по 6,1%.

Рейтинг других партий - менее 4%. Каждый третий житель области не намерен голосовать, каждый девятый - не определился с выбором партии.