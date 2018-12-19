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Выборы

11:47 19.12.2018

Рейтинг: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Волынской области

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Рейтинг: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Волынской области

В Волынской области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 23,4% тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

За шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 15,0%, Петра Порошенко - 11,2%, Святослава Вакарчука и Александра Шевченко - по 8,3%, Анатолия Гриценко - 7,3%, Олега Ляшко - 6,8% .

Рейтинг других кандидатов - менее 4%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 24,5% тех, кто определился и примет участие в выборах. За "УКРОП" готовы отдать свои голоса 15,1%, за партию "Слуга народа" - 11,5%, "Гражданскую позицию" - 8,2%, БПП "Солидарность" - 7,6%, "Радикальную партию" - 7,5%, "Самопомич" – 5,4%, ВО "Свобода" - 3,8%.

Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.

Теги: #рейтинг #волынская_область #выборы #опросы2019
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