Европейский букмекер bwin считает Тимошенко и Порошенко наиболее вероятными победителями выборов

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся на Лондонской фондовой бирже GVC Holdings PLC, принимает ставки на предстоящие украинские президентские выборы, считая основными претендентами на победу Юлию Тимошенко и нынешнего президента Петра Порошенко.

Согласно сайту bwin, ставки на то, что следующим президентом Украины по итогам назначенных на конец марта 2019 выборов станет Ю.Порошенко, принимаются как 2,5 к 1, тогда как в случае П.Порошенко они составляют 3,5 к 1.

Следом за лидерами предвыборной гонки со значительным отрывом идут Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук (8 к 1), Анатолий Гриценко (10 к 1), Юрий Бойко (21 к 1).

Замыкают список Олег Ляшко и Андрей Садовый (31 к 1), а ставка на победу любого другого кандидата принимается с коэффициентом 14 к 1.

Для сравнения ставка на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок по итогам выборов в конце 2020 года, установлена на уровне 2,6 к 1. Ставки на выигрыш сборной Украины отборочной группы на Евро-2020 принимаются с коэффициентом 4,5 к 1, что соответствует показателю сборной Сербии против 1,44 к 1 у сборной Португалии.

bwin принимал ставки и на президентские выборы, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича выиграть их оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Ю.Тимошенко.

Следом за лидерами той предвыборной гонки с большим отрывом шли Арсений Яценюк (23 к 1), тогдашний президент Виктор Ющенко (27 к 1) и Сергей Тигипко (30 к 1). Шансы Анатолия Гриценко тогда оценивались как 200 к 1.

Компания bwin International Ltd была основана в 1999 году и первоначально называлась Simon Bold (Gibraltar) Ltd, а в 2001 году была поглощена bwin Interactive Entertainment AG (Вена), которую, в свою очередь, в начале февраля 2016 года приобрела GVC.