Выборы2019

Выборы

12:38 18.12.2018

Наливайченко: Земля должна оставаться в собственности граждан Украины

1 мин читать
Наливайченко: Земля должна оставаться в собственности граждан Украины

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко убежден, что земля должна оставаться в собственности граждан Украины.

"Ведь продажа земли невозможена при такой коррупции, при таком беспорядка в стране, особенно, в вопросах земельного кадастра, выделения и оплаты за пользование земельными паями", - сказал политик в эфире "Vox populi" на телеканале ZIK, сообщается на сайте В.Наливайченко в понедельник.

Кроме этого, он отметил, что нельзя разрешать приватизацию земли во время военной агрессии РФ и оккупации части территории Украины.

"Нельзя разрешать приватизацию земли. Особенно сейчас - во время военной агрессии России, когда часть Донецкой и Луганской областей, АР Крым, наши украинские земли оккупированы российским агрессором. Потому что кто ее скупит? Правильно - олигархи, иностранные компании, посредники и коррупционеры от этой власти или предыдущей", - отметил В.Наливайченко.

Политик убежден, что земля должна оставаться в собственности граждан Украины.

"Земля - ​​это то, что принадлежит каждому украинцу, его детям и внукам. Это самая большая ценность, которая есть и должна оставаться в собственности украинцев", - резюмировал В.Наливайченко.

Он также отметил, что новый президент должен "навести порядок в земельном кадастре, обеспечить справедливые уплаты украинцам за земельные паи, дать возможность фермерам и всем производителям сельскохозяйственной продукции работать и зарабатывать".

Теги: #земля #мораторий #украина #наливайченко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рабинович: Медведчук успешно справляется со своей работой, он единственный, кого хотят слушать обе стороны

Бойко: В Украине создали филиал Константинопольской церкви

"Оппоблок" требует отчета в Раде Минфина о последствиях военного положения для экономики Украины

Тарута: Украине нужно поднимать планку стандартов энергоэффективности экономики

Наливайченко поддержал акцию украинцев в Великобритании

Наливайченко представил в Великобритании план деоккупации и восстановления мира в Украине

Медведчук: Украина полностью зависит от кредиторов и политической воли Вашингтона

Гриценко: Объединение перед выборами - сигнал для бизнеса

Наливайченко заявил о новой санкционной инициативе касательно России

Садовый: Многими украинскими городами руководит криминалитет

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: От рынка земли станут богаче только международные корпорации, а не украинцы

Бойко зарегистрировал законопроект, который уменьшит стоимость газа до 4 823 гривен за тысячу кубов

Рейтинг: Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Киевской области

Тимошенко призывает продлить мораторий на продажу земли минимум на 5 лет

"Оппоблок" против законопроектов о переходе общин в Православную церковь Украины

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Киеве, следом идут Порошенко и Зеленский - опрос

Бойко: Снижение тарифов на газ остается для нас первоочередным вопросом

Вакарчук о возможности объединения с Зеленским: Я такого политика не знаю

Вилкул не может быть кандидатом в президенты от "Оппоблока" – нардеп Ларин

Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА