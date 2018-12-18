Наливайченко: Земля должна оставаться в собственности граждан Украины

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко убежден, что земля должна оставаться в собственности граждан Украины.

"Ведь продажа земли невозможена при такой коррупции, при таком беспорядка в стране, особенно, в вопросах земельного кадастра, выделения и оплаты за пользование земельными паями", - сказал политик в эфире "Vox populi" на телеканале ZIK, сообщается на сайте В.Наливайченко в понедельник.

Кроме этого, он отметил, что нельзя разрешать приватизацию земли во время военной агрессии РФ и оккупации части территории Украины.

"Нельзя разрешать приватизацию земли. Особенно сейчас - во время военной агрессии России, когда часть Донецкой и Луганской областей, АР Крым, наши украинские земли оккупированы российским агрессором. Потому что кто ее скупит? Правильно - олигархи, иностранные компании, посредники и коррупционеры от этой власти или предыдущей", - отметил В.Наливайченко.

Политик убежден, что земля должна оставаться в собственности граждан Украины.

"Земля - ​​это то, что принадлежит каждому украинцу, его детям и внукам. Это самая большая ценность, которая есть и должна оставаться в собственности украинцев", - резюмировал В.Наливайченко.

Он также отметил, что новый президент должен "навести порядок в земельном кадастре, обеспечить справедливые уплаты украинцам за земельные паи, дать возможность фермерам и всем производителям сельскохозяйственной продукции работать и зарабатывать".