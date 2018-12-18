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Выборы

11:49 18.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Киеве, следом идут Порошенко и Зеленский - опрос

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Киеве, следом идут Порошенко и Зеленский - опрос

В Киеве лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 20,4% тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

Так, за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы голосовать 15,7%, за шоумена Владимира Зеленского - 13,5%, Анатолия Гриценко - 8,4%, Юрия Бойко - 7,7%, Святослава Вакарчука - 6,2%, Евгения Мураева и Олега Ляшко - 4,7% и 3,3% соответственно.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти четверть опрошенных киевлян не определились с выбором кандидата, каждый шестой не желает голосовать.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 20,8% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию БПП "Солидарность" готовы отдать свои голоса 13,3%, "Слугу народа" - 12,3%, "Гражданскую позицию" - 7,8%, "Оппозиционный блок" - 6,0%, "Самопомич" и партию "Наши" - по 5%, ВО "Свобода" и "Радикальную партию" - 3,6% и 3,2% соответственно.

 Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, почти четверть жителей города не определились с выбором партии, столько же не хотят голосовать.

Теги: #киев #рейтинг #выборы #опросы2019
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