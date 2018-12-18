Вакарчук о возможности объединения с Зеленским: Я такого политика не знаю

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не знает политика Владимира Зеленского.

"Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала" Слуга народа "- ред.). Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, к счастью или к сожалению, - не может баллотироваться", - рассказал он во время лекции НВ" Мир 2019. Что изменится уже завтра? " в понедельник, отвечая на вопрос из зала, сообщает НВ.

По словам С.Вакарчука, у него слишком мало знаний об этом человеке.