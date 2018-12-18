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10:50 18.12.2018

Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях

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Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что постарается принять как можно более прагматичное и эффективное решение, от которого выиграли бы все.

"Если надо будет, я не буду думать ни секунды", - сказал С.Вакарчук во время лекции НВ "Мир 2019. Что изменится уже завтра?" в понедельник, сообщает НВ.

Певец отметил, что несмотря на его успех и достаток, он не может себе позволить тратить такие большие деньги на билборды. "Вы хотите, чтобы рассказывая вам о новых правилах, я пошел к владельцам телеканалов, и там показывался?", - спросил он в аудитории.

"У меня нет никаких скрытых интересов. Я, в отличие от многих, не встаю утром и не думаю - как бы это продвинуться по политической лестнице", - подчеркнул лидер "Океана Эльзы".

Музыкант апеллировал к тому, что сейчас политики хотят втянуть его в предвыборную гонку.

"Они хотят сделать меня частью игры. Мол, если я буду менять страну, то только вместе с ними", - добавил С.Вакарчук.

Теги: #вакарчук #святослав_вакарчук
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