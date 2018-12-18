Безсмертный: Президент не договаривает об освобождении военнопленных

Для переговоров с Россией по освобождению пленных моряков и других пленников Кремля должно быть назначено уполномоченное лицо, которое усилит позиции украинской стороны, считает политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Тема полномочного диалога между Киевом и Москвой - крайне необходимая вещь. Есть Трехсторонняя контактная группа, есть четырехсторонний Нормандский формат, есть двусторонний Вашингтон-Москва. Сейчас двустороннего украино-российского диалога нет ни по задержанных моряках, ни по кораблям, ни по ситуации в Донбассе и в Крыму. Его не существует в принципе", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщают в пресс-службе политика.

Р.Безсмертный убежден, что сдвинуть с места ситуацию с освобождением военнопленных мог бы вариант, если бы эту миссию делегировали бы "лицу, наделенному полномочиями принимать решения". По его словам, это важно в нынешних обстоятельствах, когда между президентами России и Украины отсутствуют какие-либо контакты. При этом экс-вице-премьер отметил, что таким человеком мог бы быть международный посредник, в частности спецпредставитель по Украине Госдепа США Курт Волкер.

"Этот диалог важен в отношении военнопленных. Крайне необходимо задействовать Женевские конвенции, потому что все, что делает на сегодняшний день Российская Федерация - это нарушение международных документов в части задержания, содержания, следствия, осуждения. Это тот аргумент, который может использовать украинская сторона, чтобы побудить мир к определенным действиям. И использовать для этого все необходимые площадки", - считает он.

На вопрос ведущего, есть ли у Петра Порошенко конкретный план по освобождению военнопленных, Р.Безсмертный сказал: "Президент здесь не договаривает, насколько он может влиять на эту ситуацию. Если бы существовал такой план действий, то было бы предназначено уполномоченное лицо или хотя бы страна-посредник для ведения таких переговоров. Это дало бы возможность разблокировать этот процесс".

При этом политик считает надуманной "монополизацию" на освобождение военнопленных.

"Порошенко знает, что с Кремлем контактирует многие. А в связи с тем, что вопрос так или иначе имеет отношение к выборам, может случиться так, что поедет кто-то и за руку приведет кого-то. Это может серьезно повлиять на меняющееся украинское политическое настроение", - отметил он.