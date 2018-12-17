Гриценко рассказал, чем будут заниматься Томенко и Катеринчук в команде "Гражданская позиция"

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассказал о новых назначениях в своей команде.

"Лидер партии "Гражданское движение "Рідна країна" Николай Томенко будет заниматься стратегией избирательной кампании и медийными коммуникациями. Кроме этого, Н.Томенко назначен руководителем избирательной кампании в Киеве. Главой избирательного штаба в столице будет Наталья Новак. Председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук будет отвечать за юридическое сопровождение всего избирательного процесса", - сообщил А.Гриценко во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в понедельник.