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Выборы

16:16 17.12.2018

Гриценко рассказал, чем будут заниматься Томенко и Катеринчук в команде "Гражданская позиция"

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Гриценко рассказал, чем будут заниматься Томенко и Катеринчук в команде "Гражданская позиция"

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассказал о новых назначениях в своей команде.

"Лидер партии "Гражданское движение "Рідна країна" Николай Томенко будет заниматься стратегией избирательной кампании и медийными коммуникациями. Кроме этого, Н.Томенко назначен руководителем избирательной кампании в Киеве. Главой избирательного штаба в столице будет Наталья Новак. Председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук будет отвечать за юридическое сопровождение всего избирательного процесса", - сообщил А.Гриценко во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Теги: #томенко #катеринчук #выборы #гриценко
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