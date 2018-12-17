Ляшко: Земля должна принадлежать украинцам, а не латифундистам

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призывает парламент поддержать законопроект о моратории на продажу земли.

"В этом году, как и в прошлом, действует мораторий на продажу земли, который инициировала наша команда. И его обязательно надо продолжить, потому что в украинцев нет денег, чтобы купить землю. Зато власть врет, что люди обогатятся, когда будет рынок земель. Обогатятся единицы - олигархи, которые накопили огромные банки земли, а миллионы украинских селян станут еще беднее", - заявил О.Ляшко во время Согласительного совета в понедельник, сообщают в пресс-службе партии.

Также политик требует дать право на паи бывшим работникам совхозов и ветеранам труда.

"Сегодня у предприятия "Надежда" в Сумской области забирают последнюю надежду - в течение нескольких лет им не выдают государственные акты на землю. Несколько тысяч гектаров хотят выставить на аукционы и оставить рабочих без земли. И таких предприятий - сотни тысяч по Украине. Одни работали в колхозе, другие - в совхозе. Одни землю получили, другие - нет. Это несправедливо! Поэтому призываю депутатов объединить усилия и уже в феврале принять наш закон, который дает право на пай работникам предприятий Академии аграрных наук, бывших совхозов и ветеранам труда", - обратился к парламентариям лидер РПЛ.

О.Ляшко утверждает, земля должна принадлежать украинцам, а не латифундистам, поэтому предлагает навечно закрепить ее за селянами на законодательном уровне.

"Конституционный суд поддержал инициированные нами изменения в Конституцию о том, чтобы основой аграрного устройства страны признать фермерские хозяйства. Я прошу поставить эти изменения на рассмотрение парламента и принять их, чтобы навсегда снять вопрос о продаже земли иностранцам в угоду власти и МВФ. А вместо продажи земли мы предлагаем восстановить государственные программы поддержки сельхозпроизводства и фермерства", - подчеркнул политик.