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14:33 17.12.2018

Порошенко об освобождении пленных: Медведчук единственный канал донесения информации до Путина

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Порошенко об освобождении пленных: Медведчук единственный канал донесения информации до Путина

Представитель "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук является единственным каналом донесения информации до президента РФ Владимира Путина, утверждает президент Украины Петр Порошенко, пишет "112 Украина".

"Мы все всё понимаем, де-факто Медведчук является представителем Путина на этих переговорах. И он является единственным источником, каналом для донесения его позиции. ... И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой (это заложники на оккупированной территории, политзаключенные), я буду это делать и буду встречаться", - сообщил президент во время пресс-конференции 16 декабря в Киеве.

Отметим, что В.Медведчук является представителем Украины на переговорах по вопросам обмена пленными на Донбассе (входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы).

Теги: #медведчук #порошенко #пленные #путин
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