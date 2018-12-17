К команде Анатолия Гриценко присоединились Николай Томенко и Николай Катеринчук

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко сообщил, что к его команде решили присоединиться лидер партии "Гражданское движение "Рідна країна" Николай Томенко и председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук.

"Я хочу поблагодарить главам "Рідна країна" и Европейская партия Украины за то, что теперь мы одна команда, за общее видение проблем, стоящих перед страной, общее видение путей выхода из кризиса, восстановления субъектности страны", - сказал А. Гриценко во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Гриценко отметил, что это "объединение не под президентские выборы. Это стратегическое объединение на 10 лет вперед ... Мы вместе пойдем и на парламентские выборы и на местные".

"Сейчас объединяться против кого-то это не правильно. Нужно объединяться за ценности, за программу, за страну. И это конструктивно-позитивное объединение даст соответствующий результат. Потому что люди ждут именно такого объединения. Поэтому, когда наша команда предложила этот проект..мы нашли реальный отзыв в команде Анатолия Гриценко. Поэтому наша команда решила поддержать на президентских выборах А.Гриценко. И объединив команды двигаться совместно на парламентских выборах и на местных выборах", - отметил лидер партии "Гражданское движение "Рідна країна" М.Томенко.

Глава Европейской партии Украины, народный депутат предыдущих созывов Николай Катеринчук отметил, что 14 декабря на совете партии практически единогласно было принято решение рекомендовать поддержать кандидатуру А.Гриценко на выборах президента на съезде партии в январе 2019 года.

"Мы будем поддерживать А.Гриценко как кандидата от объединенной демократической оппозиции. Мы считаем, что во время военных действий президент должен иметь военную специализацию и образование, опыт, аналитическое видение ситуации, что позволит государству выполнять функцию защиты граждан и обеспечить в будущем мир", - заявил он.

Н.Катеринчук считает, что на должности министра обороны (в 2005-2007 годах – ИФ) А.Гриценко продемонстрировал "наивысшие качества порядочности, профессионализма и нетерпимости к коррупции", а приоритетами его деятельности была обороноспособность Украины, условия для жизни и выполнения своих обязанностей военнослужащих.