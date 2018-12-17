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Выборы

12:50 17.12.2018

Ляшко хочет на закрытом заседании Рады во вторник отчета Порошенко и руководства силового блока по военному положению

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Ляшко хочет на закрытом заседании Рады во вторник отчета Порошенко и руководства силового блока по военному положению

Фракция Радикальной партии предлагает провести закрытое пленарное заседание Верховной Рады, на котором заслушать отчеты верховного главнокомандующего – президента Украины Петра Порошенко, руководства Вооруженных сил и Минобороны страны по ситуации с военным положением, введенным в 10 областях.

"Мы настаиваем на том, чтобы завтра состоялось закрытое заседание парламента, на котором руководители Генерального штаба, Министерства обороны, верховный главнокомандующий отчитались перед депутатами, перед народом о ситуации с военным положением: что сделано, от кого военное положение - для того, чтобы сохранить президента Порошенко от выборов и поражения на выборах, или от реального врага", - сказал О.Ляшко на согласительном совете руководства парламентских фракций и групп.

Теги: #ляшко #олег_ляшко #радикальная_партия
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