"Оппоблок" требует отчета в Раде Минфина о последствиях военного положения для экономики Украины

Парламентская фракция "Оппозиционный блок" требует от Министерства финансов отчитаться в Верховной Раде о последствиях для экономики военного положения в 10 областях Украины, заявляет лидер этой фракции Вадим Новинский.

"Мы настаиваем на отчете Министерства финансов о последствиях для экономики этого шага президента (объявление на 30 дней военного положения в 10 областях Украины– ИФ), - сказал В.Новинский на согласительном совете парламентских фракций и групп в понедельник в Киеве.

Он также подчеркнул, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова должна отчитаться о том, как соблюдались права человека на территориях, на которых было объявлено военное положение.