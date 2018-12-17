Новинский требует от Порошенко обнародовать текст его соглашения с Вселенским патриархатом

Председатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский требует от президента Украины Петра Порошенко обнародовать текст Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

"Обращаюсь к президенту немедленно рассекретить текст его соглашения с патриархом Варфоломеем. Прошу считать это депутатским запросом к Администрации президента", - заявил В.Новинский на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 3 ноября президент Украины П.Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви в Украине.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с Варфоломеем в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей назвал историческим моментом подписание соглашения о сотрудничестве между Вселенским патриархатом и Украиной.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Администрации президента, подписанное П.Порошенко и Патриархом Варфоломеем Соглашение предусматривает сотрудничество по созданию независимой православной церкви в Украине.

Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.

Также, согласно соглашению, будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве – фактически, посольство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием.

Таким образом, это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии Православной церкви в Украине и снят запрет с главы Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарета, предстоятеля УАПЦ митрополита Киевского и всея Украины Макария и их последователей.

По информации пресс-службы, упомянутые решения - это очередной шаг к получению Томоса, его предоставления прямо указано в Соглашении.