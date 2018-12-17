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10:21 17.12.2018

Наливайченко поддержал акцию украинцев в Великобритании

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Наливайченко поддержал акцию украинцев в Великобритании

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил о поддержке акции украинцев в Лондоне с требованием освободить украинских моряков, режиссера Олега Сенцова и всех пленников Кремля.

"Поддерживаю акцию украинских патриотов, с London Euromaidan, которые живут и учатся в Британии, и уже 19-й вечер подряд выходят с требованиями под резиденцию правительства на Даунинг Стрит. Мир должен услышать Украину, которая страдает от агрессии РФ! Требуем: освободить украинских моряков, освободить Олега Сенцова, освободить всех заключенных Кремля. Путин СТОП! Нет войне в Украине!", - написал В.Наливайченко на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Теги: #валентин_наливайченко #наливайченко #справедливость
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