Наливайченко поддержал акцию украинцев в Великобритании

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил о поддержке акции украинцев в Лондоне с требованием освободить украинских моряков, режиссера Олега Сенцова и всех пленников Кремля.

"Поддерживаю акцию украинских патриотов, с London Euromaidan, которые живут и учатся в Британии, и уже 19-й вечер подряд выходят с требованиями под резиденцию правительства на Даунинг Стрит. Мир должен услышать Украину, которая страдает от агрессии РФ! Требуем: освободить украинских моряков, освободить Олега Сенцова, освободить всех заключенных Кремля. Путин СТОП! Нет войне в Украине!", - написал В.Наливайченко на своей странице в Фейсбук в воскресенье.