Нардепа от "Оппоблока" Александра Вилкула выдвинут кандидатом в президенты

Народный депутат, глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул будет выдвинут кандидатом в президенты Украины на выборах, которые назначены на март 2019 года, сообщили в партии "Оппозиционный блок".

По информации партии, в субботу на VIII съезде политсилы "Оппозиционный блок" сопредседатель партии Борис Колесников призвал съезд сплотиться вокруг А.Вилкула.

На съезде отметили, что политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах.

"У нас несколько задач. Первая – добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство", - отметил А.Вилкул.

Кроме того, на съезде партии избирали нового председателя политсовета "Оппоблока", которым стал Б.Колесников.

"Никакого раскола нет. Наша задача – президентские и парламентские выборы. Цель проста – добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может", – заявил он.

Также на VIII съезде "Оппоблока" было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.