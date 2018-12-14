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19:21 14.12.2018

Ляшко призывает власть восстановить льготы чернобыльцам и перечислить им пенсии

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Ляшко призывает власть восстановить льготы чернобыльцам и перечислить им пенсии

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призывает власть принять закон №4442 о восстановлении льгот чернобыльцам и перерасчет пенсий.

"Наше требование к власти - это принятие нашего закона №4442 о восстановлении льгот чернобыльцам и перерасчет пенсий. Это ненормально, когда, вопреки решению суда, пенсии на уровне 6,8,10 тысяч гривен люди не могут получить. Почему 45 млн евро на выплату премий Коболеву нашли, а деньги на пенсии чернобыльцам - нет? Где справедливость?", - заявил он на своей странице в Фейсбук по случаю почтения памяти погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Также, как отметил О.Ляшко, он требует восстановления государственного контроля за ценами на лекарства, "чтобы эти люди, которые угробили здоровье во время ликвидации чернобыльской катастрофы, сегодня имели возможность лечиться".

Теги: #ляшко #олег_ляшко #радикальная_партия
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