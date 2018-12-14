Безсмертный: Кремль использует Лукашенко, чтобы раздевать белоруса

Выяснение отношений между Беларусью и Россией вокруг цены на газ носит временный характер, поскольку такая ситуация происходит ежегодно при формировании бюджетов двух стран, заявил политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный, комментируя резкие высказывания Александра Лукашенко в отношении России.

"С 1994, после избрания Лукашенко президентом Беларуси, не было такого года, чтобы в ноябре-декабре не возникала подобная ситуация. В этот период возникает вопрос цены на газ, потому что начинается формирование бюджета-2019. Следующий эмоциональный всплеск у Лукашенко начнется в мае по займу в 4-5 млрд. долл.", - сказал Р.Безсмертный, сообщается на его сайте.

По словам политика, причиной нынешнего обострения стали проблемы в России с наполнением бюджета.

"Понятно, что Беларусь не является крупным потребителем, как была Украина, но она тоже немало потребляет и нефти, и газа. Поэтому с целью наполнения бюджета Россия начинает шантажировать Беларусь. А чтобы Лукашенко был сговорчивым, периодически из Москвы раздается - давайте заходите в состав России и мы вам дадим дешевл ", - считает он.

Таким образом, по его мнению, Россия решает несколько вопросов: наполняет бюджет и заставляет А.Лукашенко "молиться кремлевском богу, а не работать на белоруса, на белорусское государство".

Р.Безсмертный заметил, что так же будет и с попыткой А.Лукашенко выбить кредиты в мае. Будет делать вид, что договаривается с МВФ, пока не получит первый транш от Евразийского банка.

"Это момент эмоционального возмущения в московско-минских отношениях, который имеет понятную развязку, потому что идет по давно отработанному сценарию. Все закончится тем, что цена на сырую нефть и газ возрастет, но не настолько, как того хотят русские. Но Россия все равно эту цену компенсирует в виде кредита, и это заставит белорусов платить больше процентов ", - подчеркнул он.