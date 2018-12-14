Ляшко считает, что теледебаты должны быть обязательными для всех кандидатов в президенты

Каждый кандидат в президенты Украины должен принять участие в телевизионных дебатах и ​​объяснить, что он будет делать в первые сто дней своего президентства, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Выборы президента - это выборы будущего всего нашего народа. А политика - это не дело дилетантов и лузеров. Поэтому моя жесткая позиция - прямые телевизионные дебаты всех реальных кандидатов в президенты обо всех актуальных для будущего и развития Украины вопросах", - написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу.

В частности, считает Ляшко, участники президентской гонки должны сказать: как закончить войну и вернуть все украинские территории; как восстановить экономику и дать украинцам работу; как повысить благосостояние обычных семей; как защитить пенсионеров и дать украинцам достойную жизнь; как сделать Украину сильной, чтобы с нами считался мир.

"Каждый из кандидатов должен дать ответы на эти ключевые вопросы и объяснить, что он будет делать в первые сто дней своего президентства. Я готов представить свою программу и дискутировать с каждым кандидатом", - подчеркнул лидер РПЛ.

При этом О.Ляшко призвал журналистов задавать политикам острые вопросы и не устраивать "теплых ванн" для кандидатов.