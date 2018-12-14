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12:35 14.12.2018

Тимошенко, Зеленский и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Одесской области – соцопрос

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Тимошенко, Зеленский и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Одесской области – соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко являются лидерами президентского рейтинга в Одесской области – их готовы поддержать 19,9%, 17,5% и 15,2% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 4 декабря 2018 года.

За народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - в области готовы проголосовать 8,6% респондентов, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича - 7,2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,6%, за действующего президента Украины Петра Порошенко- 5,4%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 4,8%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, примерно каждый пятый житель области не желает голосовать, каждый седьмой - не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 21,3% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Оппозиционный блок" готовы отдать свои голоса 18,7%, "Слугу народа" - 15,3%, партию "Наши" - 8,6%, "За життя" - 7,1%, Радикальную партию - 6,5%, БПП Солидарность - 5,1%, Гражданскую позицию - 4,3%.

Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, четверть жителей области не желают голосовать, каждый седьмой - не определился.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Одесской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Теги: #одесская_область #рейтинг #выборы #опросы2019
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