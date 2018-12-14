Выборы2019

Выборы

12:02 14.12.2018

Бойко: Важно, чтобы предстоящие выборы в Украине были честными

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Бойко: Важно, чтобы предстоящие выборы в Украине были честными

Народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко отметил важность отсутствия фальсификаций во время выборов президента Украины в 2019 году.

"Главное, чтобы выборы были честными и не было даже попытки фальсификации, потому что, учитывая состояние общества, ситуация в стране может стать просто непредсказуемой. Но мы уже видим, как провластные партии начинают подготовку к фальсификациям - создают "сети", готовятся к скупке голосов", - отметил Ю.Бойко в эфире телеканала" 112 Украина "в четверг, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

Теги: #бойко #украина #выборы
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