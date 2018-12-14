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10:42 14.12.2018

Юлия Тимошенко: Мы никому не дадим забыть Будапештский меморандум

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Юлия Тимошенко: Мы никому не дадим забыть Будапештский меморандум

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко планирует усилить международные переговоры по возвращению мира в Украине благодаря углубленному формату - "Будапешт плюс".

"Нашему государству нужно немедленно перейти к Будапештскому формату и посадить за стол переговоров те страны, которые давали нам в 1994 году фундаментальные гарантии безопасности в обмен на отказ украинцев от третьего по мощности ядерного потенциала в мире", - сказала политик в эфире "Право на власть "на телеканале "1+1" в четверг.

Ю.Тимошенко отметила, что в меморандуме прописано: "Первый шаг агрессии против Украины - и лидеры стран-гарантов обязаны сесть за стол переговоров и прекратить войну. Почему это до сих пор не сделано? Потому что за спиной у Украины идут нечестные договоренности, за нашей спиной разрушают страну. И зарабатывают миллиарды на войне: там идет мощная контрабанда, наркотраффики, отсутствие налогообложения".

Лидер "Батькивщины" также отметила, что Будапештский меморандум - неотъемлемая часть мирового порядка, международного права.

"Новый президент должен жить, действовать и защищать страну по международному праву, которое существует и подписано президентами других стран - США, Великобритания, Франция, Китай, РФ. Если мы ответственны, мы никому не дадим забыть Будапештский меморандум и замолчать его", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #будапештский_формат #украина
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