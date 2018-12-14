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10:26 14.12.2018

Тимошенко: Первым решением нового президента должно быть снижение цены на газ для населения

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Тимошенко: Первым решением нового президента должно быть снижение цены на газ для населения

Первым решением нового президента должно стать вето на все постановления, которыми установлено непосильные, необоснованные цены на украинский газ для людей, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба партии.

По словам лидера "Батькивщины", тарифы - это абсолютная монополия, это еще один огромный налог, от которого люди не могут уклониться.

"Установление тарифов - это одна из самых коррупционных моделей, которая есть в стране. Через тарифы вытащили последние копейки из карманов семей. 90% людей хотят снижения тарифов и 90% не верят в то, что их можно снизить", - отметила Ю.Тимошенко в эфире "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в четверг.

Политик убеждена, снизить тарифы возможно: "За бухгалтерией "Укргаздобыча", себестоимость добычи украинского природного газа из недр составляет 1 грн за кубометр. Если добавить налоги, транспортировка, 30% рентабельности, то цена составит 3,55 грн", - пояснила Ю.Тимошенко.

"У нас добывается более 16 млрд кубометров газа госкомпаниями. А потребляем мы -15 млрд. Это означает, что украинского газа хватает", - сказала председатель партии.

Ю.Тимошенко заверила, сохраняя прибыльность отрасли, новая власть вдвое снизит цену на газ.

"Если мы снижаем цену на газ вдвое, так же снижается тариф на тепло и горячую воду. Это означает существенное снижение расходов каждой семьи на коммунальные услуги", - подытожила она.

Теги: #газ #тимошенко #украина #тарифы
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