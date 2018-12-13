Новинский: "Оппоблок" оспаривает конституционность постановления парламента о Томосе

Народные депутаты от фракции "Оппоблока" Вадим Новинский и Александр Долженков зарегистрировали в Конституционном суде Украины представление об открытии производства относительно соответствия основному закону страны постановления Верховной Рады "О поддержке обращения президента Украины ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине" от 19 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба политсилы.

"Власть нарушает базовое право человека – право на свободу совести и вероисповедания. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу и гарантирует невмешательство государства в дела церкви. Поэтому, по нашему мнению, это голосование 19 апреля 2018 года противоречит статье 35 Конституции Украины", – заявил глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Методы, с помощью которых власть пытается выстроить подконтрольную себе религиозную структуру – неприемлемы и невозможны. Нельзя строить новую жизнь, и новую страну попирая ее основной закон - Конституцию Украины и игнорируя тысячелетние законы церкви. Считаем, что персональную ответственность за такое попрание Конституции, прав и свобод украинцев несет, в первую очередь президент, как ее гарант", – подчеркнул народный депутат.

Инициативу поддержали 45 народных избранников из нескольких фракций парламента: это фракция "Оппоблока" в полном составе, а также представители фракций "Відродження", "Воля народа", "Самопомич", а также межфракционного депутатского объединения "В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий "Запрещено запрещать".